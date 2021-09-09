Главком ЦВО Лапин назвал успешными учения сил ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии

Бишкек, 9 сентября. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин заявил, что военные успешно достигли всех целей на учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии.

В четверг на горном полигоне «Эдельвейс» в Киргизии подошли к концу военные учения объединенных сил ОДКБ. В тренировке приняли участие свыше тысячи военных из Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. По легенде учений, боевики вторглись в одну из стран ОДКБ, после чего силы союзников поспешили ей на помощь.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что все поставленные на учениях цели были достигнуты, а личный состав показал высокий уровень подготовки и слаженности.

«С гордостью могу сказать, что цели учения «Рубеж-2021» достигнуты, а приобретенный опыт послужит надежным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке», — заявил Лапин на церемонии закрытия учений.

Командующий ЦВО также подчеркнул, что на тренировке были отработаны новые алгоритмы и матрицы совместных действий, что позволило вдвое сократить время на оценку ситуации. В ходе подготовки к учениям был учтен опыт, полученный в ходе операции в Сирии.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне «Эдельвейс». В нем приняли участие свыше тысячи человек и 150 единиц техники, включая бронемашины и авиацию. На завершающем этапе учений, удар по мишеням условного противника нанесли со штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8.