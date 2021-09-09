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Российские власти отремонтируют минимум три тысячи школ за два года
Общество
Российские власти отремонтируют минимум три тысячи школ за два года
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 9 сентября. Минимум три тысячи школ отремонтируют в России за два года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Речь идет о минимальном объеме задач, стоящем перед российскими властями, подчеркнул Хуснуллин, выступая на заседании правительственной комиссии по региональному развитию на тему реализации проекта капитального ремонта школ и программе инфраструктурно-бюджетных кредитов. О необходимости создать программу капремонта учебных учреждений ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Соответствующую инициативу руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой решено сделать комплексной. В рамках реализации такого предложения власти РФ намерены не только отремонтировать помещения, но и обеспечить школы необходимым современным оборудованием. Российские власти в целом заинтересованы в повышении доступности образования в регионах.

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