Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Москва, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию. Об этом сообщает агентство БелТА.

Его самолет вылетел из Национального аэропорта Минска в Москву. Там политик встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе переговоров лидеры РФ и Белоруссии обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Они поговорят о результатах работы в этой области и других вопросах в сфере отношений между государствами.

Также президенты обменяются мнениями о проблемах в регионах, включая ситуацию в Афганистане. Эти темы они поднимут перед саммитом Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Душанбе.