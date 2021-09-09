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Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 10:43
Политика
Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Москва, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию. Об этом сообщает агентство БелТА.

Его самолет вылетел из Национального аэропорта Минска в Москву. Там политик встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе переговоров лидеры РФ и Белоруссии обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Они поговорят о результатах работы в этой области и других вопросах в сфере отношений между государствами.

Также президенты обменяются мнениями о проблемах в регионах, включая ситуацию в Афганистане. Эти темы они поднимут перед саммитом Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Душанбе.

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Все новости / Политика / Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
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