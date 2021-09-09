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Движение «Талибан» анонсировало проведение открытых выборов в Афганистане

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 10:42
Политика
Движение «Талибан» анонсировало проведение открытых выборов в Афганистане
Global Look Press  /  Saifurahman Safi Source / XinHua

Кабул, 9 сентября. Все слови афганского общества смогут принять участие в грядущих открытых выборах, анонсировал представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан»1.

Талибы также пообещали, что в голосовании смогут принять участи и женщины, но в «полном соответствии с шариатом». Механизм проведения выборов представитель движения не объяснил: лидеры «Талибана» продолжают настаивать на том, что именно политический плюрализм привел к межэтническим и конфессиональным конфликтам по всему земному шару.

Ранее талибы объявили состав нового переходного Правительства Афганистана. Несмотря на заверения в том, что новое руководство страны будет инклюзивным, кабмин заполнили лидеры движения, а также сыл основателя запрещенной в России террористической организации «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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