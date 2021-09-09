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Подразделения ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов
Армия
Подразделения ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Донецк, 9 сентября. Украинские вооруженные силы за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой Народной Республики.

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, со стороны украинских военных были обстреляны сразу несколько направлений. Так, ВСУ открыли огонь по северной окраине Донецка, поселку Минеральное под Ясиноватой, поселкам Новоласпа, Ленинское и Безыменное на юге республики.

«Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов — 106 единиц», — указали представители ДНР.

Обстрелы проводились с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового вооружения. В результате в Донецке были ранены два мирных жителя. Также повреждены два дома, газопровод, а также вентилятор шахты имени Засядько.

Стоит отметить, что днем ранее украинские военные подвергли обстрелу поселок Веселое на севере столицы республики.

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