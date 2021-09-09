Россия и США ведут переговоры о подготовке нового саммита Путина и Байдена

Москва, 9 сентября. Представители России и США ведут переговоры по организации нового саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сообщили украинские СМИ.

Переговоры лидеров стран могут пройти в октябре текущего года, проинформировали журналисты, ссылаясь на источники в дипломатических кругах США.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня 2021 года в Женеве. Многие мировые политики заметили, что американский президент занял слабую позицию во время переговоров со своим коллегой.

Как стало известно ранее, замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал встречу с представителями США по стратегической стабильности. По его словам, новый раунд переговоров состоится в Женеве в конце сентября.