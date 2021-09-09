Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики

Москва, 9 сентября. Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия независимости республики.

Россия рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества с Таджикистаном в различных сферах, подчеркнул Путин в поздравительной телеграмме.

«Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном», — говорится в сообщении Владимира Путина.

Российский лидер добавил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития. Путин также надеется, что Москва и Душанбе продолжат взаимодействовать в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.

Ранее сообщалось, что ОДКБ может направить военных в Таджикистан в случае обострения ситуации в Афганистане. Такое решение может быть принято в целях охраны таджикско-афганской границы.