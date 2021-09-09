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Три жителя Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России»
Общество
Три жителя Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России»
пресс-служба конкурса «Лидеры России»  / 

Югорчане Алексей Сатинов, Яков Патюков и Александр Нохрин вошли в число 125 финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России» в треке «Здравоохранение».

«Лидеры России» — это флагманский проект президентской платформы, не имеющий аналогов в мире. Участники конкурса получают возможность пройти всестороннюю комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, лично познакомиться с руководителями крупнейших компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news.

«Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации окружной больницы Нижневартовска Яков Патюков, главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин вошли в число 125 финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России» в треке «Здравоохранение»! Рада за своих земляков, горжусь вами и от души поздравляю», — написала в своих соцсетях депутат Думы Югры Наталья Западнова

Как показывает практика предыдущих конкурсов, многие его победители затем идут на повышение. Журналисты портала связались с главным врачом Нижневартовской больницы Алексеем Сатиновым и прямо спросили, не собирается ли он уезжать из Нижневартовска. Однако он ответил, что есть еще много задач, которые требуют решения здесь и сейчас. А конкурс только дал ему новый толчок в развитии, помог понять, что он движется в правильном направлении.

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе SaaS Factory. Он пройдет в Москве, и участвовать в нем будут те, кто занимается разработкой решений для автоматизации бизнес-процессов.

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