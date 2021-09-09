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Российские военные сорвали наступление противника на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии
Армия
Российские военные сорвали наступление противника на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Бишкек, 9 сентября. Российские огнеметчики отработали уничтожение условного противника на учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2021» в Киргизии.

В четверг в Киргизии закончился финальный этап маневров коллективных сил ОДКБ. По легенде учений, войска объединенных сил отправились на помощь стране-союзнице, в которую вторглись боевики вооруженного бандформирования и заняли населенный пункт. Российские огнеметчики отработали ликвидацию живой силы противника при помощи АГС-17 «Пламя», передала пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу учений, боевиков при попытке занять населенный пункт оттеснили силы союзников. Разведку в тылу противника провели при помощи беспилотника «Орлан-10», который передал данные о местоположении сил противника в командный пункт. После этого координаты «боевиков» были переданы подразделениям мотострелков, танкистам и огнеметчикам, которые вынудили противника отступать в невыгодном направлении.

Совместные учения ОДКБ «Рубеж-2021» стартовали в Киргизии 7 сентября на полигоне «Эдельвейс». В них приняли участие военные из Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В общей сложности, на полигон вывели тысячу солдат и 150 единиц военной техники.

В учениях также были задействованы российские штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8. Они нанесли удар неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами класса «воздух — поверхность» по мишеням, имитирующим колонну военной техники.

Ранее издание «Царьград» указало, что в руководстве ОДКБ не исключают, что в ближайшее время в организацию могут принять Сирию. С таким заявлением выступил начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов.

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Все новости / Армия / Российские военные сорвали наступление противника на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии
киргизия одкб рубеж-2021
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