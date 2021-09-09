Чехия снова хочет дружить с Россией, продолжая вредить ей

Как известно, Чехия вместе с США входит в список недружественных России стран, утвержденный Правительством РФ 13 мая 2021 года, и продолжает там оставаться. Тогда многие задавались вопросом, почему не менее или даже более достойные того же статуса кандидаты — Великобритания, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Украина, Эстония, — подобной чести не удостоились. Почему это только сверхдержава США на пару с маленькой Чехией?

Гипотез на этот счет было выдвинуто немало, но стоит признать, что за прошедшие четыре месяца официальная Прага по степени постоянно и непрерывно проявляемой политической неадекватности оставляет всех вышеперечисленных «партнеров» России далеко позади. У тех, по крайней мере, есть более-менее реальные или хотя бы понятные причины для их запредельной русофобии, имеющие политическое и финансово-экономическое измерение.

Например, у Великобритании — многовековая традиция «Большой Игры» плюс вывод активов российского происхождения из офшоров Ее Величества, у Грузии — поддержка Москвой Абхазии и Южной Осетии, у Украины — хотя бы Крым и Донбасс вместе с газовым транзитом, у Польши — застарелый «недоимперский» синдром с «кресами всходними», прибалты же свою ненависть к России просто монетизируют через ЕС и США.

Кстати, про Соединенные Штаты как недружественное России государство разговор отдельный. Во всяком случае, после июньской встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве произошли определенные позитивные сдвиги в отношениях между Москвой и Вашингтоном. К их числу можно отнести не только возвращение послов или отказ от новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», но даже недавний вывод американских войск из Афганистана.

Что бы там ни было, видно — это все-таки высший уровень современной мировой политики. Впрочем, то же самое, с поправкой на отсутствие у Соединенного Королевства сильного военного компонента, можно сказать и про Великобританию. Указанные выше постсоветские республики плюс Польша, если рассматривать их в том же смысловом ряду, — конечно, «третий класс, штаны на лямках»: все очень примитивно, но хоть понятно, чего они хотят и почему.

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А вот Чехия — ей-то что за смысл был «бить горшки» с Россией? Снос памятника, обвинение нашей страны в семилетней давности взрывах боеприпасов на складах во Врбетице, массовая высылка российских дипломатов, якобы провезших в багаже на чешскую территорию смертельный яд рицин; остракизм и вотумы недоверия тем чешским политикам, которые имели «чересчур тесные» контакты с Москвой, запрет «Росатому» участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы», превращение Праги в центр размещения антироссийских массмедиа и НКО и так далее и тому подобное.

Причем — важная деталь! — все это происходит на фоне непрерывных заявлений о необходимости для этой страны «нормальных» отношений с Россией. Но, чтобы достичь такой нормализации, наша страна, оказывается, обязана не предпринимать ответные действия, а сделать все «необходимые шаги навстречу», то есть исключить Чехию из списка недружественных стран, покаяться во всех своих «преступлениях» перед чехами, выплатить им денежную компенсацию (пока — в размере до 50 млн долларов), а что должно быть дальше — об этом в Праге еще подумают.

Из свежих новостей: «Городской суд Праги заочно приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы по статье «терроризм» за участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне ополченцев народных республик, конечно. — Прим. автора)»; «Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в седьмой раз дал показания полиции о своей несостоявшейся поездке в Москву, планировавшейся в апреле 2021 года».

Наблюдая за всем этим, поневоле задумаешься: а в чем же, собственно, причина столь демонстративно абсурдного политического цирка. Что это: память о «раздавленной советскими танками Пражской весне» 1968 года, так удачно совпавшей тогда с «Красным маем» в Париже? Вряд ли. Потому что после прошедшего в начале 1990-х распада и СССР, и Чехословакии никаких претензий со стороны Чехии к России не предъявлялось на протяжении чуть ли не 30 лет. И вот, в одночасье все так изменилось.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Или, может быть, Чехия просто «швейкует» в духе незабвенного персонажа романа, гротескно воспроизводя все штампы антироссийской пропаганды коллективного Запада, вплоть до ставших мировым мемом пресловутых «Петрова и Боширова»? Или же мы наблюдаем истерику избалованных политических детсадовцев в центре Европы, не желающих и не умеющих сложить два и два, на шаг вперед просчитать последствия своих действий, зато рассчитывающих на то, чтобы путем воплей с катанием по полу как можно быстрее получить то, чего им хочется?

Понимаю, что это не наш метод, но разобраться с данной чешской загадкой достаточно просто. Например, объявить, что по всей стране будут убраны в музейные запасники все памятники и мемориальные доски Чехословацкому корпусу, немало наследившему у нас от Казани до Владивостока в годы Гражданской войны, поставить перед чехами вопрос о судьбе награбленного ими и вывезенного из России в 1920 году золота, плюс прикрыть импорт чешских товаров (того же пива, например).

И тогда по реакции официальной Праги быстро станет ясно, действительно ли они хотят остаться в детском саду европейской политики на второй год, или даже на еще более длительный срок. Возвращаясь к поставленному в начале данной статьи вопросу, почему только Чехия составила компанию США в списке недружественных России государств, можно выдвинуть и такую версию ответа на него: тем самым обозначены, соответственно, нижняя и верхняя планки неприемлемого для нашей страны уровня русофобии. Их пример другим наука.

Наши популярные блогеры в данном случае могли бы сказать: «Чехия — дно. Не будьте как Чехия!»