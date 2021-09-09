Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 11:10
11:10
Общество
Власти Бельгии предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
11:10
Политика
Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным
11:09
Общество
Учения «Запад-2021»: ответ НАТО на Defender Europe 21 или плановое мероприятие
11:09
Происшествия
МЧС: прощание с Зиничевым пройдет 10 сентября в Москве
11:05
Политика
Эрдоган планирует посетить США во второй половине сентября
11:04
Происшествия
Глава Рыбинска Добряков стал участником ДТП
11:03
Общество
Владелец сети детсадов Иван Сорокин рассказал о проблемах в сфере дошкольного образования
11:03
Политика
Замглавы МИД России назвал «Аль-Каиду» угрозой для всего мира
11:02
Общество
Выглядеть по-европейски: петербуржцы одобрили борьбу Беглова с незаконной торговлей
11:01
Политика
Талибы обвинили США в нарушении заключенного в Дохе соглашения
Все новости

Депутат Гемпель назвал безумием планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста
Политика
Депутат Гемпель назвал безумием планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста
pixabay.com

Симферополь, 9 сентября. Политика действующего украинского руководства пропитана безумием, что вызывает сожаление, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Киевские власти предложили Совету национальной безопасности и обороны Украины внедрить санкции в отношении 24 юридических и шести физических лиц, которые причастны к строительству Крымского моста. Ограничения намерены ввести сроком на пять лет.

«Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

Крымский политик добавил, что Украина перестала удивлять своей изобретательностью. Действия нынешнего руководства страны пропитаны безумием, и это вызывает сожаление, заключил парламентарий.

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов ранее выразил уверенность, что полуостров навсегда останется российским. По его мнению, сейчас региону ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Гемпель назвал безумием планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста
санкции украина крым
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru