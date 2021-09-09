Депутат Гемпель назвал безумием планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста

Симферополь, 9 сентября. Политика действующего украинского руководства пропитана безумием, что вызывает сожаление, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

Киевские власти предложили Совету национальной безопасности и обороны Украины внедрить санкции в отношении 24 юридических и шести физических лиц, которые причастны к строительству Крымского моста. Ограничения намерены ввести сроком на пять лет.

«Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — сказал Гемпель в интервью РИА Новости.

Крымский политик добавил, что Украина перестала удивлять своей изобретательностью. Действия нынешнего руководства страны пропитаны безумием, и это вызывает сожаление, заключил парламентарий.

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов ранее выразил уверенность, что полуостров навсегда останется российским. По его мнению, сейчас региону ничего не угрожает.