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Учения «Запад-2021»: ответ НАТО на Defender Europe 21 или плановое мероприятие

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 12:30
Общество
Учения «Запад-2021»: ответ НАТО на Defender Europe 21 или плановое мероприятие
ТАСС  /  Ерешко Алексей

В пятницу, 10 сентября, начинаются совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» — второе по масштабам за всю постсоветскую историю российской армии. В учениях принимают участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей, говорится в сообщении ЗВО.

Почему представители НАТО негативно отреагировали на заявленные учения? Кто выступит условным противником на них? Как на Украине реагируют на учения? Какие страны, кроме России и Белоруссии, участвуют в военных маневрах? Является ли «Запад-2021» ответом на масштабные американские учения Defender Europe 21 в Балкано-Черноморском регионе?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Алексей Дзермант, белорусский философ, публицист и политический обозреватель.

Эфир состоится в четверг, 9 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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