Эндрю Гарфилд опроверг слухи о своем появлении в фильме «Человек-паук: Нет пути домой»

Вашингтон, 9 сентября. Актер Эндрю Гарфилд, снявшийся в фильмах Марка Уэбба о Человеке-пауке, не участвовал в съемках новой картины о герое.

На днях распространились слухи, что Гарфилд сыграл в блокбастере «Человек-паук: Нет пути домой». Но кинозвезда утверждает, что он не в курсе своего участия в проекте. При этом Гарфилд прекрасно понимает фанатов, которые допускают его появление в киноленте Джона Уоттса, пишет «Культуромания».

«Невозможно не представлять всякие моменты и не думать, что «вот было бы круто, если бы они так сделали». Но для меня важно подчеркнуть, что я не в курсе своего участия в этом. Знаю, что не смогу по-настоящему кого-то убедить», — прокомментировал Гарфилд.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в мировой прокат в середине декабря этого года. Главные роли в фильме Уоттса исполнили Том Холланд, Зендея, Уиллем Дефо и Альфред Молина.