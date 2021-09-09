Выглядеть по-европейски: петербуржцы одобрили борьбу Беглова с незаконной торговлей

Горожане поддерживают усилия властей Петербурга по борьбе с незаконной уличной торговлей, которая является источником грязи и антисанитарии и вообще портит облик города. Ранее стало известно, что только в первые сентябрьские дни по распоряжению руководства Северной столицы в городе были ликвидированы 45 точек незаконной торговли на улицах. Решение городских властей проводит в жизнь комитет по контролю за имуществом Смольного, а также его структура — Центр повышения эффективности использования государственного имущества, передает телеканал «Санкт-Петербург».

О том, что стихийная торговля на улицах города недопустима, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, это не только нарушение правил землепользования и благоустройства, но и серьезные проблемы из-за несоблюдения стихийными торговцами санитарно-эпидемических требований.

Горожане в целом с удовлетворением восприняли наведение порядка с уличной торговлей, в том числе расчистку подходов к метро от многочисленных зазывал.

«Конечно, было удобно иногда перехватить немного фруктов прямо у метро, — рассказала корреспонденту ФАН петербурженка, назвавшаяся Натальей. — Но в целом это правильное решение. Европейский город, а Петербург — это именно Европа, должен и выглядеть по-европейски, а стихийные рынки где попало в это как-то не вписываются».

Невские Новости / Александра Щетинина

«Не будем забывать, что угроза коронавируса никуда не делась, — включился в разговор пенсионер, отказавшийся назвать свое имя. — Так что решение о закрытии самостийных рыночков можно понять. И да, у метро стало заметно чище. Но мне жалко бабушек, которые торговали там своими огурчиками и цветами».

С идеей, что для жителей области и горожан, которые хотят продать излишки продукции, выращенной на даче, или собранные в лесу грибы и ягоды, нужно создавать условия, согласен депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако превращать подходы к метро в лабиринты ларьков — это не дело, отметил он.

«Нельзя возвращаться к практике 90-х, с чуть ли не самодельными ларечками на каждом шагу, когда, чтобы добраться до входа метро, нужно было блуждать по каким-то закоулкам местного «Шанхая», — отметил он.

Так что в том, что касается незаконной торговли от имени каких-то полулегальных сетей, действия властей вполне оправданы, отметил он. Что касается частных торговцев, в первую очередь пенсионеров, то им надо предоставить удобные формы сдачи своей продукции, считает Онищенко.

Как сообщили в профильном комитете Смольного, рейды по пресечению незаконной торговли проводились в Центральном, Невском, Фрунзенском, Калининском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском, Василеостровском и Московском районах Петербурга, в том числе у станций метро. Часть нарушителей добровольно свернули торговлю, освободив незаконно занимаемые площадки и убрав незаконно установленные прилавки. Виновные в нарушениях будут привлечены к административной ответственности.

Невские Новости / Светлана Дремина

Напомним, в среду, 8 сентября, Александр Беглов принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 80-летию начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.