Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одной жертвы взрыва в Ногинске

Операция по разбору завалов на улице 28 июня в Ногинске продолжается. Утром 9 сентября спасатели обнаружили тела 20-летней Анастасии И. и ее подруги Ксении К. Таким образом на данный момент известно о семи жертвах взрыва: скончались два мужчины, три женщины, ребенок и подросток. Продолжаются работы по извлечению из-под завалов тела второй найденной сегодня девушки. Кроме того, в результате ЧП 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушились стены на втором, третьем и четвертом этажах. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.