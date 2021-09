Бразильские дальнобойщики блокируют дороги в поддержку президента Болсонару

Сан-Паулу, 9 сентября. Бразильские дальнобойщики устроили забастовку и перекрыли дороги в 16 штатах. Всего они заблокировали 53 крупные магистрали, сообщает портал Coroata online.

По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF), водители бастуют в штатах Санта-Катарина, Рио-Гранде-ду-Сул, Парана, Эспирито-Санто, Мату-Гросу, Гоясе, Баия, Минас-Жерайс, Токантинс, Рио-де-Жанейро, Рондония, Сан-Паулу и других. Всего им удалось заблокировать движение на 53 федеральных дорогах. Дальнобойщики откликнулись на призыв президента Жаира Болсонару и требуют давления на Верховный суд страны.

По данным The Brazilian Report, несмотря на угрозу водителей «остановить Бразилию», заграждения не смогли серьезно повлиять на проезд легковых и грузовых автомобилей по главным федеральным трассам.

Despite claims on social media that Brazil would be brought to a "standstill," none of the blockages were able to completely halt traffic and impede cars and trucks from passing, writes @amandafaudi.https://t.co/3xD24FLKmw