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Бразильские дальнобойщики блокируют дороги в поддержку президента Болсонару
Весь мир
Бразильские дальнобойщики блокируют дороги в поддержку президента Болсонару
pixabay.com  /  Renee Gaudet

Сан-Паулу, 9 сентября. Бразильские дальнобойщики устроили забастовку и перекрыли дороги в 16 штатах. Всего они заблокировали 53 крупные магистрали, сообщает портал Coroata online.

По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF), водители бастуют в штатах Санта-Катарина, Рио-Гранде-ду-Сул, Парана, Эспирито-Санто, Мату-Гросу, Гоясе, Баия, Минас-Жерайс, Токантинс, Рио-де-Жанейро, Рондония, Сан-Паулу и других. Всего им удалось заблокировать движение на 53 федеральных дорогах. Дальнобойщики откликнулись на призыв президента Жаира Болсонару и требуют давления на Верховный суд страны.

По данным The Brazilian Report, несмотря на угрозу водителей «остановить Бразилию», заграждения не смогли серьезно повлиять на проезд легковых и грузовых автомобилей по главным федеральным трассам.

Болсонару, в свою очередь, записал сообщение, в котором призвал дальнобойщиков прекратить забастовку, потому что она наносит вред экономике.

«Обращаюсь к дальнобойщикам, которые являются союзниками. Эти блокады наносят ущерб нашей экономике. Они вызывают инфляцию и бьют по всем, особенно беднейшим слоям населения», — заявил он.

Ряд организаций, связанных с Национальным советом по грузовым автомобильным перевозкам, подали иск против Болсонару и федерального правительства за подстрекательства к протестам и возможный ущерб, нанесенный грузам за время простоя.

Президент Бразилии 7 сентября устроил многотысячный митинг со своими сторонниками, на котором раскритиковал деятельность Верховного суда страны и объявил о созыве альтернативного органа управления — Совета республики.

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бразилия протесты дальнобойщики
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