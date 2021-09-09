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Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в конце сентября
Политика
Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в конце сентября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 9 сентября. Следующая встреча России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности состоится на территории Женевы, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат уточнил, что переговоры пройдут в последние дни сентября, пишет РИА Новости.

Сергей Рябков ранее заявил, что первая встреча после женевского саммита президентов России и США по стратегической стабильности прошла в деловой и конструктивной атмосфере. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, основной темой переговоров было то, как страны сумеют преодолеть кризисную ситуацию, которая сложилась в сфере контроля над вооружениями.

Как стало известно, в МИД России назвали неприемлемыми подходы США к стратегической стабильности. По мнению Рябкова, Вашингтон не пытался навязать Москве свои подходы в этом направлении.

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Все новости / Политика / Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в конце сентября
сша рябков мид
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