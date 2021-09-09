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Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс беременна
Шоу-бизнес
Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс беременна
instagram.com  /  @jenniferlawrence

Лос-Анджелес, 9 сентября. Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой. Звезда «Голодных игр» ждет первенца от искусствоведа Кука Маруни.

О радостном событии в семье Лоуренс и Маруни сообщило издание People со ссылкой на близкое окружение звезд. Другие подробности о жизни актрисы собеседник журнала не раскрыл.

На каком месяце беременности находится лауреатка «Оскара», остается только гадать. В секрете держится и пол малыша. Для Дженнифер Лоуренс и ее супруга ребенок станет первым.

Знаменитость начала встречаться с Куком Маруни в 2018 году. Через год влюбленные сыграли свадьбу. Для Лоуренс это первый брак. До этого у нее были неудачные отношения с актером Николасом Холтом и режиссером Дарреном Аронофски.

Актриса уже намекала, что задумывается о создании семьи. Звезда говорила, что с рождением детей «вся ее жизнь будет казаться завершенной».

Оскароносная актриса неоднократно признавалась одной из самых высокооплачиваемых звезд. Лоуренс получает многомиллионные контракты за съемки в картинах. У знаменитости в ближайшее время ожидается выход как минимум семи проектов.

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беременность лоуренс личная жизнь
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