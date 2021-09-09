Аналитик NI признал гиперзвуковое превосходство России над США

Вашингтон, 9 сентября. Вашингтону нечего противопоставить российским и китайским гиперзвуковым ракетам, а также нечем от них защититься, заявили американские журналисты.

ВС США к концу нынешнего десятилетия получат на вооружение гиперзвуковые ракеты, однако у войск России и Китая они уже есть, ввиду чего можно говорить о превосходстве Москвы и Пекина над Вашингтоном в этой области, отметил американский аналитик Марк Эпископос в статье для издания The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что специалистов из Соединенных Штатов постоянно преследуют неудачи в ходе разработки подобного оружия. К примеру, во время первых испытаний прототипа боеприпаса AGM-183A ARRW ракета попросту не отделилась от носителя, в качестве которого был использован модернизированный стратегический бомбардировщик B-52H.

Мировое сообщество весьма бурно отреагировало на фиаско ВВС США, отметил эксперт. По его словам, российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев назвал ARRW несуществующей ракетой, так как она еще не совершила ни одного полноценного удачного полета. В своей передаче он отметил, что этот провал американских военных сильно расстроил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который еще долго сокрушался из-за громкой неудачи.

«Устройство даже не включилось, не говоря уже о том, чтобы отсоединиться. Позор. Байден был расстроен. Он горевал целую неделю», — констатировал Киселев.

Американские власти хвастались разработками в области создания гиперзвукового вооружения в течение двух десятков лет, однако никаких реальных успехов США добиться не смогли, приводит Эпископос слова военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина. По его словам, Россия уже обладает такими гиперзвуковыми ракетными комплексами, как «Авангард», «Кинжал» и «Циркон», однако в Соединенных Штатах подобное вооружение будет создано минимум через десять лет. Резюмируя, автор материала сослался на экс-заместителя главы Пентагона по исследованиям и инженерным разработкам Майкла Гриффина, который заявил, что Вашингтон ничего не может противопоставить российским и китайским гиперзвуковым ракетам, как не может и защититься от них, расписавшись таким образом в гиперзвуковом бессилии США перед Россией.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что отечественные гиперзвуковые ракеты в скором времени будут существенно доработаны. По его словам, специалисты планируют многократно увеличить максимальный радиус действия подобных боеприпасов, сделав их еще смертоноснее и эффективнее.