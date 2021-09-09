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«Новатэк» приобрел два новых газовых участка на Ямале за 13,2 млрд рублей
Экономика
«Новатэк» приобрел два новых газовых участка на Ямале за 13,2 млрд рублей
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 9 сентября. Дочерняя структура «Новатэка» «Ямал СПГ Ресурс» выиграла аукционы на два участка недр в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Арктическое и Нейтинское месторождения на полуострове Ямал обошлись «Новатэку» в 13,2 млрд рублей. Начальная цена двух участков была установлена на уровне 11,88 млрд рублей.

Они находятся в непосредственной близости от имеющихся активов «Новатэка» в ЯНАО. Покупка позволит расширить ресурсную базу предприятия для реализации СПГ-проектов, отмечается в сообщении. Суммарные запасы месторождений оцениваются в 2,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 413 млрд кубометров газа и 28 млн тонн жидких углеводородов. Лицензии будут действовать в течение 27 лет.

России стоит ускоренными темпами извлекать выгоду из имеющихся запасов голубого топлива. Такое мнение выразил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

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янао новатэк добыча газа
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