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«Меня одаривали очень серьезно»: Волочкова рассказала о богатых ухажерах
Шоу-бизнес
«Меня одаривали очень серьезно»: Волочкова рассказала о богатых ухажерах
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 сентября. Балерина Анастасия Волочкова еще недавно уверяла, что никогда не брала деньги за секс. Но в последнем интервью она призналась: мужчины щедро платили, чтобы провести с ней время.

Артистка известна своей откровенностью и неоднозначными поступками. Звезда никогда не скрывала, что ее личная жизнь была очень бурной и насыщенной. Два года назад она даже издала биографическую книгу под названием «Плата за успех», в которой рассказала об отношениях с влиятельными и богатыми мужчинами. Волочкова всегда остро реагировала на предположения журналистов и хейтеров, что она берет деньги за секс. Однако в последнем интервью для YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» балерина призналась: в свое время мужчины преподносили к ее ногам «разные блага», чтобы только оказаться с ней наедине.

«Почему я должна сказать, что это не так? Это так! А почему бы и нет? Просто многие женщины готовы сами заплатить за секс, а у меня счастливый случай, ведь меня одаривали очень серьезно!» — заявила Анастасия Волочкова.

Артистка не стала называть имена своих ухажеров. По словам звезды, ей оказывали внимание мужчины «такого масштаба», что их личности она не может раскрыть «из чувства благородства». Яхты, частные самолеты и драгоценности за миллионы долларов — это лишь часть подарков, которые получала Волочкова от воздыхателей.

«Меня не удивить материальными благами. Я видела практически все!» — с гордостью сказала балерина.

Несмотря на любовь к дорогим подаркам, артистка не чурается и романов с мужчинами с менее чем средним достатком. Около девяти месяцев артистка встречалась с неким Олегом, у которого не было миллионов на банковском счету. По словам Волочковой, в этих отношениях все расходы легли на нее: даже романтическое путешествие на Мальдивы ей пришлось оплатить самой. В мае звезда рассталась с возлюбленным, заявив, что он совершенно о ней не заботился.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Меня одаривали очень серьезно»: Волочкова рассказала о богатых ухажерах
волочкова отношения романы
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