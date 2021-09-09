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В Барнауле впервые покажут скифские мечи и киммерийскую упряжь
Общество
В Барнауле впервые покажут скифские мечи и киммерийскую упряжь
wikipedia.org  /  Д.Колосов

Барнаул, 8 сентября. В Барнауле впервые будет представлена выставка археологических артефактов южнорусских степей. С 16 по 21 сентября в Алтайском краеведческом музее пройдет выставка «Золото донских степей» из фондов Ростовского областного музея, сообщает «Алтайская правда».

Жители региона смогут увидеть более 500 экспонатов, которые когда-то были предметами обихода южных кочевых племен: скифов, киммерийцев, сарматов. Среди наиболее интересных предметов такие исторические редкости, как детали киммерийской конской упряжи, скифские мечи-акинаки, золотые ювелирные украшения. Кроме того, можно будет увидеть точную гальванокопию металлических деталей убранства костюма скифского царя.

Жители Алтайского края получат возможность не только познакомиться с артефактами, но и посетить серию мероприятий, посвященных культуре и быту древней античности. Историки и археологи из Алтайского государственного университета и Ростовского областного музея прочтут научно-популярные лекции. Также посетители музея смогут принять участие в мастер-классах.

Ранее ФАН рассказывал о старте программы «Пушкинская карта». Она начала работать в России с 1 сентября и ориентирована на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

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