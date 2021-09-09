ОДКБ может направить военных в Таджикистан в случае обострения ситуации в Афганистане

Минск, 9 сентября. Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности могут разместить военный контингент на территории Таджикистана в случае обострения обстановки в Афганистане.

Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в статье, опубликованной в четверг в газете «СБ. Беларусь сегодня».

«Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств — членов Организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы», — указал госсекретарь совбеза.

До этого начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров также отмечал, что государства — члены ОДКБ должны быть готовы к разным вариантам развития ситуации в Афганистане. По его словам, с учетом подобных предположений проводились учения «Рубеж-2021» в Киргизии.