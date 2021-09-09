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Астрологи назвали подходящих питомцев по знакам зодиака
Общество
Астрологи назвали подходящих питомцев по знакам зодиака
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Москва, 9 сентября. Журналисты со ссылкой на астролога рассказали, какие животные подходят каждому знаку зодиака. Они отметили, что у каждого знака свой темперамент и характер.

Овнам советуют заводить активные породы собак. С таким животным представители этого знака — общительные и смелые — будут на одной волне. Четвероногие друзья скрасят жизнь Близнецам и Рыбам.

Коты станут лучшими друзьями для Стрельцов. Представителям этого знака советуют брать взрослое животное, поскольку невоспитанный котенок доставит много хлопот владельцу.

Тельцам рекомендуют обзавестись хомяком, Козерогам — морской свинкой, Весам — декоративным кроликом. Рыбки прекрасно подойдут Девам, пишет портал «ProГород».

Астрологи предложили взять необычных обитателей — рептилий — Скорпионам. Африканского карликового ежа советуют приютить к себе Ракам. Экзотическое животное скрасит жизнь Львам. Водолеям, которые сами по себе творческие личности, нуждаются в таких же животных, но которые не будут требовать к себе много внимания. С этой ролью прекрасно справятся попугаи, канарейки или ворон.

Астролог Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых эгоистичных знаках зодиака. Самым упертым и самовлюбленным знаком является Козерог, которого практически невозможно переубедить.

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