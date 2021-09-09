Посольство США в России выразило соболезнования в связи со смертью генерала Зиничева

Москва, 9 сентября. Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки в России выразило соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Сообщение в поддержку родных и близких погибшего при исполнении служебного долга офицера появилось на официальном сайте посольства. Генерал Евгений Зиничев был настоящим человеком долга, посвятившем всю жизнь служению своей стране, подчеркнули американские дипломаты.

«Он был настоящим офицером, который самоотверженно служил своей стране и погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Это невосполнимая потеря. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам Евгения Николаевича», — говорится в сообщении представительства посольства.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 августа 2021 года во время межведомственных учений в Арктике. В ходе съемок обучающего кино о работе спасателей со скалы упал оператор Александр Мельник, а 55-летний министр был первым, кто бросился ему на выручку. Однако в результате инцидента погибли и Мельник, и сам Зиничев — он ударился о камень и скончался на месте. Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС звание Героя России посмертно.