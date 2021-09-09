Говорить сильно и уверенно, не оглядываться на чужое мнение и всегда быть окруженным людьми ― таким представляется лидер. К этому стилю поведения принято стремиться, его принято копировать и воспитывать в детях с ранних лет. Однако не всем людям дано быть лидерами, а для некоторых попытки развития лидерских качеств могут обернуться психическим дискомфортом и неуверенностью в себе.

Как же определить, склонен ли человек к лидерству? Какие техники стоит использовать для формирования лидерских качеств в детстве и во взрослом возрасте? А каких методов стоит избегать, чтобы не нанести вред психическому здоровью? Об этом журналисту ФАН рассказала психолог, психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт Янина Верженская.

Из личного архива Янины Верженской /

Лидерские качества личности

Лидерство проявляется в поведении человека в семье, рабочем коллективе, обществе. Такой человек всегда находится в центре внимания. Он ведет за собой и «подчиняет» людей — нередко совершенно неосознанно. Его хочется слушать, ему хочется верить, а его указания или идеи воспринимаются как истина в последней инстанции.

«Лидер — это яркая личность, — комментирует психолог, гештальт-терапевт Янина Верженская. — И на первый взгляд отличить его несложно в любой группе людей. Но уверенность в себе и лидерство — не одно и то же. Лидеру должен быть присущ определенный набор качеств».

Среди лидерских качеств человека выделяют пять основных:

Интеллект. Настоящим лидером может стать только человек с высоким интеллектом. Люди с недостаточно развитым интеллектом на это не способны физически. Коммуникабельность. Общение — основа лидерства. Оно становится неотъемлемой частью жизни, обязательным ежедневным атрибутом. Лидер не просто общается, потому что так «нужно» или «принято», он делает это с удовольствием, потому что ему это нравится. Яркость. Лидер привлекает к себе внимание своей внешностью, аккуратностью. Он всегда тщательно следит за собой, так как знает, что всегда находится на виду. Объединение с коллективом. Без людей, которые поддерживают личность лидера, его идеи и устремления и даже само понятие лидерства невозможны. Поэтому такой человек стремится к слиянию с коллективом, в котором он главенствует. При этом в его речи абсолютно точно прослеживается личность. Он часто использует местоимение «я», которое ставит на первое место в сравнении с местоимением «мы». Типичные фразы лидера: «Я считаю, нужно сделать…», «В моей практике была ситуация…», «Если вы последуете за мной (поверите мне, будете выполнять мои требования), мы сможем добиться успеха». Потребность во власти и контроле над событиями. Лидеру важно контролировать то, что происходит вокруг. Он стремится к управлению, побуждает людей следовать за пропагандируемой им идеей. Такое поведение для него абсолютно органично: он понимает, что только в коллективе, а не в одиночку, сможет достичь поставленной цели.

«Лидерство — это прекрасно, — отмечает психолог, гештальт-терапевт Янина Верженская. — Но куда важнее то, какие идеи существуют в голове лидера. Есть лидеры мирные, деятельность которых направлена на благо. А есть немирные, которые массово ведут людей к определенной цели, но в итоге выясняется, что завели мир не туда. В истории достаточно таких примеров».

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Зачем нужно воспитание лидерских качеств

Стремление к лидерству может сделать жизнь проще, интересней, насыщенней. Даже если человек не станет главенствовать в коллективе, не поведет за собой людей, уверенность в себе, своих силах и в том, что он на правильном пути, позволит достичь тех высот, о которых неуверенные в себе люди не будут даже мечтать.

Такая позиция принесет и другие преимущества:

Вера в свое дело . Человек точно понимает, что и зачем делает. Ему не приходится «прогибаться» под чужое мнение.

. Человек точно понимает, что и зачем делает. Ему не приходится «прогибаться» под чужое мнение. Умение выстраивать собственные границы . Не позволять окружающим нарушать их и менять сформированный вектор движения.

. Не позволять окружающим нарушать их и менять сформированный вектор движения. Четкое проявление своего мнения. Человек стремится к тому, чего искренне хочет и отстаивает свою позицию. И только в этом случае он может ставить любые цели и достигать их.

Эти качества стоит развивать с самого детства, всегда давая ребенку понять, что его мнение важно.

Как развить лидерские качества ребенка

«На мой взгляд, лидерами рождаются, — уточняет Янина Верженская. — Лидерские качества заложены в каждого ребенка природой. Посмотрите, как ведут себя новорожденные дети, как они кричат. Они точно знают, что им нужно, и за ними хочется идти и выполнять то, что они просят».

Но лидерство, данное природой, нередко погибает под гнетом общества в процессе воспитания. Даже если ребенок знает, чего именно хочет, его инициатива постепенно подавляется. Это происходит в семье, где ребенок должен строго следовать указаниям родителей. Это происходит в школе, где система образования ориентирована на «усредненного» ученика, а яркость и нестандартность не приветствуются. Наконец, к взрослому возрасту эти качества совершенно утрачиваются, и чтобы «возродить» их, приходится серьезно работать надо собой.

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Выявление лидерских качеств ребенка

У детей лидерство не нужно развивать, достаточно не подавлять те черты личности, которые даны природой. Стоит замечать желания и потребности ребенка, разговаривать с ним о том, что ему важно и чего ему хочется. Необходимо дать понять, что его желания ценны, что он ценен сам по себе, и все, что он делает, — это здорово. Такая поддержка от близких помогает ребенку ставить цели и стремиться к ним. Задача взрослых при этом — помочь малышу достигать каждой цели.

«Если ребенок начинает строить дом из конструктора и бросает на «середине пути», стоит подтолкнуть его довести начатое до конца, — советует Янина Верженская. — Рассказать интересную историю, предложить представить, как будет выглядеть этот дом, как захочется в него зайти или играть с ним. В этом случае ребенок поймет, что если приложить немного усилий, он достигнет цели. Одновременно у него будет формироваться понимание, что для достижения цели часто нужна чья-то поддержка».

Факт. Поддерживая начинания ребенка и помогая доводить их до конца, родители закладывают фундамент лидерских качеств малыша, подростка, а в будущем — руководителя, предпринимателя, ученого или политика, успешной личности в любой сфере, которая будет ему интересна.

Как становятся лидерами в детстве

При этом стоит действовать последовательно, не оказывая на ребенка давления и придерживаясь следующего алгоритма:

Замечайте то, чем интересуется ребенок. Обращайте внимание, во что он играет, чем занят в свободное время. Разговаривайте с ним и ищите цель. Обсуждайте с ребенком, чего он хочет достичь, занимаясь этим делом, или кем он хочет быть внутри игры. Скорее всего, уже в этот момент лидерские качества будут заметны. Развивайте выявленные качества. Помогайте ребенку достигать поставленных целей. Расширяйте его возможности по достижению результата. Позволяйте выйти за пределы компьютера или социальных сетей и находите цели, пусть самые небольшие, но полезные в обычной жизни. Формируйте эти цели внутри семьи: просите сделать что-то вместе с родителями, помочь вам. Важно вместе с ребенком делать не только то, что нравится ему, но и привлекать его к тому, что нравится родителям.

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«Разговаривайте с ребенком, — продолжает Янина Верженская, — спрашивайте его о том, что ему нравится. И обращайте внимание на то, как он ведет себя в моменты, когда рассказывает о чем-то интересном. У него меняется осанка, он начинает чувствовать себя уверенным. Крайне важно показывать ребенку, что он важен, ценен, а его цели достижимы, реальны и высоки».

Совет. Для формирования лидерских качеств ребенку нужен коллектив. Родителям следует организовать его досуг так, чтобы он имел возможность общаться с как можно большим числом сверстников. В коллективе помогите ребенку проявить инициативу, организовать игру, спектакль, викторину, в которой примут участие другие дети. Организация любой деятельности приводит к развитию лидерских качеств у ребенка и подростка. С этими навыками ему будет гораздо проще выйти в лидеры во взрослом возрасте.

План развития лидерских качеств у взрослого человека

Во взрослом возрасте для составления индивидуального плана развития лидерских качеств нередко приходится обращаться к специалисту — психологу, гештальт-терапевту. Он поможет разобраться в сложностях, которые не позволяют стать лидером, лишают веры в достижение цели или делают сложным, невозможным общение с другими людьми, донесение им своей идеи.

«Когда мы говорим о развитии лидерских качеств у взрослого человека, мы имеем ввиду его неспособность «организовать игру», пространство для других людей, в котором ему будет интересно, — уточняет Янина Верженская. — Поэтому важно предложить ему организовать мероприятие. Это не обязательно должно быть массовое, глобальное мероприятие. Это может быть и незначительное действо, важно лишь, чтобы человеку было интересно и чтобы он понимал, что для этой цели ему нужны помощники».

Без «помощников» — тех, кто слушает и следует за лидером, — лидерство невозможно. При этом в обществе укоренился стереотип о том, что обращаться к другим людям за помощью неприлично или стыдно. Лидер не стесняется этого делать. Зачастую бессознательно он понимает, что не справится в одиночку, что одному ему не по силам «свернуть горы», для этого нужен коллектив. Взрослому человеку, который стремится к лидерству, важно доносить это и развивать способность разрешать себе опираться на других людей, получать поддержку.

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Группы лидерских качеств

Работая над собой, можно воспользоваться помощью единомышленников. Такую помощь предлагают группы лидерских качеств. Как правило, в таких группах проводят тренинги, в ходе которых люди могут почувствовать уверенность в себе.

«Это здорово, услугами таких групп пользоваться стоит, — отмечает психолог, гештальт-терапевт Янина Верженская. — Но важно сказать о том, что в такой группе можно попасть в ловушку. В ходе тренингов развивают естественные стремления людей быть лидерами, достигать целей, становиться успешными. Но нередко в группах используют «макиавеллевскую» философию о том, что победителей не судят».

Внутри коллектива, особенно большого, сложно не поддаться манипуляциям. Кроме того, никто не хочет чувствовать себя «белой вороной», слабым среди сильных. Поэтому любой психологический дискомфорт, внутренние переживания, ощущение неуютности пребывания в этом коллективе должны решаться как можно скорее. Важно сразу уйти из такой группы, чтобы не попасть под влияние чуждой идеи.

«Важно понимать, наша ли это идея, — продолжает эксперт, — соответствует ли тема группы нашей цели. И если в этой теме вам не интересно, не стоит поддаваться влиянию ведущих этой группы. Лидерские качества при отсутствии веры в идею развить не получится, а вот психологически человек может пострадать из-за давления окружающих».

Как стать лидером во взрослом возрасте

Если лидерские способности есть, их развитию ничего не мешает. При наличии высокого интеллекта и потребности во власти нужно делиться идеей, которая вас вдохновляет, привлекать союзников и помощников, увлекать людей за собой, опираться на окружающих.

Нужно выступать перед публикой, следить за своим имиджем, создавать «правила игры», которыми будут руководствоваться последователи лидера.

Движение к цели необходимо планировать и сохранять спокойствие. Кроме того, от лидера требуется умение принимать на себя ответственность не только за свои слова, действия и решения, но и за результат, достигнутый коллективом.

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Когда не нужно развивать лидерские качества

«Если у нас нет потребности в контроле, во власти, тогда не стоит стремиться развивать лидерские качества, — отмечает психолог, гештальт-терапевт Янина Верженская. — Лозунги о том, что это нужно всем и обязательно, на мой взгляд, опасны. Важно ориентироваться на потребности человека. И если потребности в лидерстве нет, такое «развитие» может привести к негативным результатам».

Так, если человек некоммуникабелен, общение с большим количеством людей будет вызывать у него психологический дискомфорт. Он не только не сможет доносить свои идеи окружающим, он просто не захочет этого делать.

Если человек не любит находиться в центре внимания и брать на себя ответственность, а его как «отличного сотрудника» предлагают назначить руководителем проекта, отдела или организации, он вряд ли справится с новыми задачами. Конечно, он будет стараться, общаться с подчиненными, говорить мотивационные речи и следить за соблюдением графика, но при этом он будет чувствовать себя все хуже и хуже. Со временем работа в несвойственном и нежеланном напряжении может привести к психологическому срыву, даже если человек исключительно компетентен в своей сфере деятельности.

Не получится стать лидером и у того, кто боится выступать перед публикой, краснеет и бледнеет, не может справиться с сердцебиением. Такой человек может вещать действительно интересные вещи. Но он будет настолько переживать и страдать, что со временем и сам перестанет верить в ту идею, которую доносит до окружающих.

То же произойдет с человеком, который не привык выглядеть так, как подобает лидеру, а любит одеваться в свободном стиле или не слишком внимательно следит за своей внешностью. Попытки «загнать» его в «лидерский дресс-код» заставят его чувствовать себя некомфортно каждый день, что приведет и к физическим изменениям: привычке сутулиться, опускать голову, прятать руки, обнимать себя. Со временем эти телесные проявления могут негативно сказаться на здоровье.