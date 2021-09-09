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Президент самого титулованного футбольного клуба расскажет о победе на чемпионате мира
Спорт
Президент самого титулованного футбольного клуба расскажет о победе на чемпионате мира
bsc-kristall.ru  /  «КРИСТАЛЛ» - пляжный футбольный клуб

Россияне в третий раз стали лучшими на чемпионате мира по пляжному футболу. В финале в Москве со счетом 5:2 была обыграна Япония. Главным героем решающего матча стал сделавший дубль 36-летний петербуржец Юрий Крашенинников из команды «Кристалл». Его одноклубник Артур Папоротный получил «Серебряный мяч» как один из лучших игроков турнира, всего же чемпионами мира стали шесть спортсменов из петербургской команды.

Как футболистам удалось обойти лучшие команды мира из таких футбольных стран, как Португалия, Бразилия, Испания?

Есть ли перспектива у пляжного футбола войти в список олимпийских дисциплин?

Почему на чемпионат не смогла приехать сборная Украины?

Что за история с песком для поля, который не сразу понравился регулирующим органам?

Сможет ли пляжный футбол вытеснить традиционный на экранах телевизоров?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Олег Баринов, президент пляжного футбольного клуба «Кристалл».

Брифинг Олега Баринова пройдет в четверг, 9 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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