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Спасатели в Биробиджане вытащили упавшую в колодец корову
Общество
Спасатели в Биробиджане вытащили упавшую в колодец корову
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Биробиджан, 9 сентября. Сотрудники МЧС России по Еврейской автономной области (ЕАО) достали упавшую в колодец корову н глубину в несколько метров. Животное не пострадало.

В экстренную службу поступил вызов от очевидцев. Местные жители сообщили, что на территории одного из частных секторов корова Милка упала в глубокую яму. На место происшествия прибыла спасательная бригада.

Выяснилось, что хозяин парнокопытного пытался вытащить животное при помощи веревок, но у него это не получилось сделать. Специалисты, используя спецэкскаватор, увеличили ширину колодца, сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Самостоятельно выбраться из ловушки корова физически не могла. Спасательная операция продлилась до 1,5 часов и закончилась успехом. Парнокопытное не пострадало.

За последние девять месяцев сотрудники регионального отдела МЧС РФ оказали помощь более 25 животным. Среди них были птицы, кошки, собаки, косули и ежи.

Маленький лисенок вышел из леса к местным рыбакам. Читинцы приютили голодное животное, накормили и согрели его. Малыша назвали Феником. Теперь ему ищут новый дом.

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