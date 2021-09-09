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Компания Visa меняет правила сбора банковской комиссии для супермаркетов
Экономика
Компания Visa меняет правила сбора банковской комиссии для супермаркетов
pixabay.com/PD

Москва, 9 сентября. Международная платежная система Visa решила внести корректировки в комиссии, используемые на территории РФ.

Некоторые межбанковские комиссии, которые собирает Visa в России, будут изменены в следующем году. Согласно планам компании, для супермаркетов будет действовать ставка в 1,3% вместо 1%, а крупные игроки на рынке бытовой техники и мебели будут работать теперь без льгот.

Комиссия (интерчейндж) представляет собой долю от эквайринговой комиссии или общего тарифа, который действует в отношении приема карт. Эти деньги финансовые организации берут за обслуживание у магазинов. Доля интерчейнджа в эквайринговой комиссии, как правило, достигает 70%. Об этом пишет РБК.

Компании, занимающиеся деятельностью в мебельном секторе и отрасли бытовой техники, а также курьерские службы в будущем получат ставку интерчейнджа в 1,5-2,3%. Сейчас она равняется 1-1,65%. Помимо этого, начиная с февраля, тарифы Visa Classic будут действовать в отношении карт Electron.

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Все новости / Экономика / Компания Visa меняет правила сбора банковской комиссии для супермаркетов
visa супермаркеты межбанковская комиссия
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