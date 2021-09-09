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Россия задействовала Су-25 и Ми-8 в ходе учений стран ОДКБ «Рубеж-2021»
Армия
Россия задействовала Су-25 и Ми-8 в ходе учений стран ОДКБ «Рубеж-2021»
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin

Балыкчи, 9 сентября. Российские штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8 были задействованы для проведения учений страны Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2021».

Как отмечается в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, штурмовики и вертолеты оказали поддержку наземной группировке, действующей на полигоне Эдельвейс в Киргизии.

«Самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8 нанесли удар неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами класса "воздух — поверхность" по мишеням, имитирующим колонну военной техники и скопление живой силы условного противника», — указали в ЦВО.

Также экипажи вертолетов оказали помощь в переброске тактического десанта, который должен был выполнить задачу по проведению разведывательно-поисковых операций и блокированию «вражеских» отходящих групп.

Ранее сообщалось, что воинский контингент прибыл из Казахстана в Киргизию для участия в учениях «Рубеж-2021». Основной целью маневров было названо совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск.

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россия учения одкб рубеж-2021
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