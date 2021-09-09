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Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
Политика
Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Соответствующий указ был подписан главой государства, сообщила пресс-служба Кремля. Звание Героя России было присвоено Зиничеву за героизм, мужество и отвагу.

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебных обязанностей во время проведения межведомственных учений в Норильске. Глава ведомства пытался спасти оператора, который поскользнулся на краю обрыва во время съемок учебного фильма. В результате оба сорвались с горы и погибли.

Владимир Путин уже направил семье погибшего главы МЧС телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер написал, что потрясен известием о гибели Евгения Зиничева, который посвятил себя служению Отечеству.

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