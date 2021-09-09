Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами

Нур-Султан, 9 сентября. Афганистан должен стать мирным государством, обладающим суверенитетом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Исламская республика столкнулась с острыми гуманитарными проблемами. Жителям этой страны пришлось пережить много страданий. Для решения проблем в Афганистане власти Казахстана готовы наладить деловые контакты с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что надеется на открытость и умеренные позиции талибов.

Ранее представители радикального объединения выразили надежду на помощь мирового сообщества. В настоящее время Афганистан нуждается в поддержке, подчеркнули в «Талибане».

1 Организация запрещена на территории РФ.