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Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами
Политика
Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Нур-Султан, 9 сентября. Афганистан должен стать мирным государством, обладающим суверенитетом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Исламская республика столкнулась с острыми гуманитарными проблемами. Жителям этой страны пришлось пережить много страданий. Для решения проблем в Афганистане власти Казахстана готовы наладить деловые контакты с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что надеется на открытость и умеренные позиции талибов.

Ранее представители радикального объединения выразили надежду на помощь мирового сообщества. В настоящее время Афганистан нуждается в поддержке, подчеркнули в «Талибане».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Казахстан афганистан токаев
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