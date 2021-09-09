Бензин в России с начала сентября подешевел на 0,3%

Москва, 9 сентября. Рост потребительских цен на автомобильное топливо в РФ в августе ускорился до 1,4%. Однако за неделю с 31 августа по 6 сентября оно подешевело на 0,3%.

С начала первого осеннего месяца цены на бензин пошли вниз после роста в предыдущие две недели на 0,1% (с 24 по 30 августа) и 0,3% (с 17 по 23 августа). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость литра бензина в среднем по России на 6 сентября 2021 года составила 48,93 рубля, в том числе марки АИ-92 — 45,99 руб., АИ-95 — 49,82 руб., АИ-98 — 57,57 рубля. Последний раз недельные цены на топливо снижались в апреле 2020 года: с 7 по 13 апреля 2020 года они сократились на 0,1%.

Средняя стоимость бензина на АЗС в России упала вследствие снижения сезонного спроса. Это обусловлено тем, что россияне начали возвращаться с отпусков по стране, из-за чего сезонный спрос стал проседать.