Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане

Балыкчи, 9 сентября. Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности должны быть готовы к разным вариантам развития ситуации в Афганистане.

Такое мнение выразил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, с учетом такого предположения в Иссык-Кульской области Киргизии проводились военные маневры Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж- 2021».

«ОДКБ должна быть готова к любому развитию ситуации. С учетом этого и проводились нынешние учения», — указал Сидоров.

Стоит отметить, что начальник Объединенного штаба ОДКБ не так давно посещал район границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС будут задействованы в стратегических маневрах «Запад-2021», которые совместно проводят Россия и Белоруссия.