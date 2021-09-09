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Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 09:33
Армия
Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Балыкчи, 9 сентября. Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности должны быть готовы к разным вариантам развития ситуации в Афганистане.

Такое мнение выразил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, с учетом такого предположения в Иссык-Кульской области Киргизии проводились военные маневры Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж- 2021».

«ОДКБ должна быть готова к любому развитию ситуации. С учетом этого и проводились нынешние учения», — указал Сидоров.

Стоит отметить, что начальник Объединенного штаба ОДКБ не так давно посещал район границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС будут задействованы в стратегических маневрах «Запад-2021», которые совместно проводят Россия и Белоруссия.

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