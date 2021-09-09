Путин обратил внимание на важность развития двусторонних отношений с КНДР

Пхеньян, 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю дня основания КНДР, сообщили северокорейские СМИ.

Глава российского государства пожелал гражданам Северной Кореи благополучия и счастья, а самому Ким Чен Ыну здоровья и успехов в политической деятельности. Владимир Путин обратил внимание, что развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна положительно повлияет на укрепление безопасности в регионе.

«Я уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества по различным направлениям», — сказано в телеграмме президента России.

Северная Корея 9 сентября отмечает 73-ю годовщину со дня образования республики.

Как стало известно ранее, военный парад в честь годовщины основания КНДР прошел в центре Пхеньяна. Мероприятие завершилось красочным салютом.