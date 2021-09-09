Характеристики и рендеры iPhone 14 попали в Сеть

Москва, 9 сентября. «Начинка» моделей четырнадцатой линейки iPhone попала в интернет.

Согласно изображениям, которые опубликовал известный информатор Джон Проссер, а также данным, представленным основателем исследовательских организаций Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Россом Янгом, iPhone 14 и 14 Pro будут оснащаться экраном на 6,06 дюйма, а версии Max и Pro Max обзаведутся диагональю в 6,68 дюйма.

Предполагается, что в будущей линейке будет отсутствовать версия mini. Смартфоны снабдят однокристальным процессором Apple A16, а также системами Face ID и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Об этом пишет iXBT.

Классическая модель получит сдвоенную основную камеру. Cтаршие телефоны оборудуют тройными камерами. Помимо этого, топовые версии будут отличаться тем, что Face ID расположится у них под экраном, а фронтальная камера будет установлена внутрь корпуса. Начальные комплектации сохранят «челку».

Официальная презентация тринадцатого семейства смартфонов от Apple должна состояться 14 сентября. Вместе с новым iPhone, корпорация покажет Apple Watch с широким экраном.