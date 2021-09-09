«Этот день в истории». Что произошло 9 сентября, праздники, факты, люди

9 сентября вы можете без зазрения совести сходить на маникюр, сделать брови или поменять прическу. Ведь сегодня отмечается Всемирный день красоты. Все специалисты индустрии красоты поздравляют друг друга с праздником и устраивают конкурсы и фестивали, чтобы посоревноваться в мастерстве.

Еще одни профессионалы, которые 9 сентября отмечают профессиональный праздник, — тестировщики. День праздника связан с необычном происхождением термина «баг», к которому прямое отношение имеют — сюрприз — мотыльки.

Знаменательный день сегодня и у жителей США. Именно в этот день страна получила привычное нам название. До 1776 года государство существовало как Объединенные Колонии Америки.

7 сентября день рождения празднуют два российских писателя, которых разделяет целая эпоха. Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».