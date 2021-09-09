Владелец сети детсадов Иван Сорокин рассказал о проблемах в сфере дошкольного образования

По статистике Минпросвещения РФ, в 2021 году более 110 тыс. детей в возрасте от полутора до трех лет не обеспечены местами в муниципальных садах. Из-за огромных очередей в рамках демографической политики страны государство внедрило гибкие формы дошкольных учреждений и разработало стандарты для создания мини-садиков в квартирах. О том, как устроен этот бизнес, законен ли он, с какими сложностями можно столкнуться в процессе работы, а также почему этот рынок ждут большие перемены, ФАН рассказал основатель крупнейшей сети частных детских садов Smile Fish Иван Сорокин.

Родители сейчас чаще предпочитают частные детские сады, поскольку в муниципальных невозможно создать индивидуальные условия: сотрудники следуют общим правилам, не думая об особенностях личности ребенка, считает Иван Сорокин.

«В отличие от муниципальных учреждений мы более гибкие: организовываем индивидуальные условия для каждого воспитанника. Например, если у ребенка аллергия или ограничения по питанию, то персонал будет об этом знать и пристально контролировать его здоровье в течение дня», — рассказал собеседник агентства.

Невские Новости / Наталья Полякова

Сорокин отметил, что частные сады часто сталкиваются с проблемами, когда они открываются в старом районе или доме — возникают недопонимания с жильцами.

«Официально наша деятельность называется «услуги по присмотру и уходу за детьми на дому». Такую альтернативную форму одобрило государство в начале 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках нацпроекта «Демография», — объяснил спикер.

Согласно жилищному кодексу в жилом помещении можно заниматься предпринимательской деятельностью при условии, если оно остается жилым — не переоборудуется в офис, отель, производство, склад и так далее. Лицензия такому мини-саду не требуется, отметил Сорокин, потому что частные детские сады не обучают школьным предметам, а формируют у детей базовые навыки коммуникации с миром и людьми вокруг.

«Открывать домашние садики лучше на первых или на вторых этажах над нежилым фондом, чтобы не создавать соседям неудобств. Такая деятельность не должна нарушать права и законные интересы других граждан. В основном это касается соблюдения закона тишины с 7:00 до 23:00», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей. — В каждом помещении мы делаем ремонт, соблюдаем чистоту, по необходимости обновляем подъезд и детскую площадку, чтобы создать безопасное пространство для детей и быть социально полезными для государства».

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Иван Сорокин отметил, что некоторые предприниматели открывают сады, которые не соответствуют нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда, и не соблюдают нормы по предоставлению услуг по присмотру за детьми в квартирах.

«В рамках нацпроекта «Демография» государство заинтересовано в увеличении рождаемости населения. Мы в этом плане вносим свой вклад — создавая новые альтернативные учреждения, мы помогаем семьям, которые не могут получить место в обычном детском саду», — добавил Сорокин.

Домашние детские садики в России — бизнес, который поддерживается государством и выполняет высокую социальную функцию: с помощью такого камерного формата закладывается фундамент для гармоничного развития каждого ребенка.

«Одной из приоритетных задач, стоящих перед государством в последние годы, является повышение рождаемости. В качестве мер поддержки в нашей стране создаются различные гибкие формы дошкольных учреждений, чтобы родители имели возможность выбрать, куда отдать своего ребенка и как его развивать», — подчеркнул собеседник агентства.

На сегодняшний день представлено много видов дошкольного образования: группы кратковременного пребывания и полного дня, семейные детские сады, оздоровительные и комбинированные. Иван Сорокин уверен, что количество частных детских садов в ближайшие годы существенно вырастет.