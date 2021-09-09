Эфир: Как здоровый образ жизни поможет забыть пандемию

В четверг, 9 сентября, с 10:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному фестивалю BIG PITER SPORT SHOW и вопросам здорового образа жизни.

В Петербурге в эту субботу, 11 сентября, пройдет крупнейший фестиваль спорта и здоровья BIG PITER SPORT SHOW. В этот день выставочный центр «Экспофорум» станет не только презентационной платформой для компаний, которые задают тенденции в отрасли спорта и здорового образа жизни, но и площадкой для проведения восьми видов соревнований. Художественная гимнастика, марафон ГТО, бодибилдинг, бои ММА, русский жим, армрестлинг, подъем штанги на бицепс и бендрестлинг — в рамках фестиваля все эти соревнования пройдут в режиме нон-стоп.

Тренд на здоровый образ жизни и занятия спортом в последние годы набрал обороты — подобные фестивали популярны среди молодежи, однако возникает ряд вопросов. В частности, где граница между ЗОЖ и нездоровыми спортивными нагрузками? Правда ли, что правильное питание обходится гораздо дороже фастфуда? Как в погоне за фигурой девушки подрывают здоровье в спортивных залах? И почему, несмотря на популярность ЗОЖ, большое количество призывников оказываются не годны к службе по состоянию здоровья?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» отвечают организаторы спортивного фестиваля BIG PITER SPORT SHOW:

Александр Зуев , главный организатор соревнований BIG PITER SPORT SHOW, президент общественной физкультурно-спортивной организации «Русспорт»;

, главный организатор соревнований BIG PITER SPORT SHOW, президент общественной физкультурно-спортивной организации «Русспорт»; Яна Кузнецова, 19-кратная чемпионка профессиональных турниров по фитнес-бикини, двукратная чемпионка конкурса «Арнольд классик».

Они также рассказывают, как им в голову пришла идея проведения спортивного фестиваля и с какими сложностями пришлось столкнуться при ее реализации.