Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 09:38
09:36
Политика
Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
09:35
Политика
Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами
09:33
Экономика
Бензин в России с начала сентября подешевел на 0,3%
09:28
Происшествия
Полиция ищет двух девочек, пропавших на севере Красноярского края
09:26
Армия
Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане
09:25
Политика
Путин обратил внимание на важность развития двусторонних отношений с КНДР
09:25
Экономика
Характеристики и рендеры iPhone 14 попали в Сеть
09:20
Общество
Власти Москвы перевели городские службы в усиленный режим работы
09:18
Происшествия
Жителя Урала приговорили к восьми годам колонии за убийство жены-блогера
09:17
Происшествия
Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
Все новости

Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 09:10
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 9 сентября. Стоимость доллара и евро поднялась к российской валюте на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США относительно уровня закрытия предыдущих торгов увеличилась на 9,25 копейки и составила 73,24 рубля. Европейская валюта в начале торговой сессии поднялась на 9,5 копейки и закрепилась на отметке 86,54 рубля за единицу.

Наибольшее позитивное воздействие на рубль способно оказать грядущее заседание совета директоров Банка России, которое состоится 10 сентября. Такую точку зрения выразила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Главной темой мероприятия станет обсуждение возможного изменения базовой ставки в стране.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
валюта торги мосбиржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru