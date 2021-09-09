Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 9 сентября. Стоимость доллара и евро поднялась к российской валюте на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США относительно уровня закрытия предыдущих торгов увеличилась на 9,25 копейки и составила 73,24 рубля. Европейская валюта в начале торговой сессии поднялась на 9,5 копейки и закрепилась на отметке 86,54 рубля за единицу.

Наибольшее позитивное воздействие на рубль способно оказать грядущее заседание совета директоров Банка России, которое состоится 10 сентября. Такую точку зрения выразила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Главной темой мероприятия станет обсуждение возможного изменения базовой ставки в стране.