Депутат Рады Гончаренко рассказал о потере Киевом уникальной возможности

Киев, 9 сентября. Провал голосования в Раде по вопросу статуса союзника США вне НАТО обернулся Киеву потерей уникальной возможности, заявил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Он считает, что отказ депутатов поддержать обращение по статусу Украины привел к потере уникальной возможности и благоприятной внешнеполитической ситуации. По его словам, главное, без чего остался Киев, — это возможность перейти из статуса партнера в статус союзника Вашингтона. И это, как отметил Гончаренко, принципиальный момент.

«Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. — Прим. ФАН), ни любого другого плана у нас пока нет», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Украинский парламент в среду отклонил обращение к американскому конгрессу о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне Североатлантического альянса. Обращение поддержали только 24 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.