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«Рухнут через пять минут»: в Сети обсудили возможную независимость Шотландии
Общество
«Рухнут через пять минут»: в Сети обсудили возможную независимость Шотландии
pixabay.com  /  Efraimstochter

Эдинбург, 9 сентября. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Эдинбург намерен бороться за независимость после того, как победит пандемию коронавируса.

Ожидается, что повторное голосование пройдет в 2023 году. Пользователи соцсети Twitter высказались на эту тему. Об этом сообщает Regnum.

«Европа сказала, что вероятность того, что Шотландии разрешат войти в ЕС, крайне мала», — отметил @TheLordJesusCh6.

Пользователь @alice196849 интересно, как Шотландия будет жить будучи независимой. Она напрямую зависит от финансирования Великобритания. В Евросоюзе уже сказали, что не хотят видеть у себя Эдинбург.

«Brexit стал кувалдой для политического пейзажа, не так ли. У людей есть права сделать выбор еще раз», — считает @TheAceOfSpace24.

Житель Шотландии @cunning_chops отметил 2020 год, который показал зависимость их государства в финансовой сфере. С материальной точки зрения для отделения нет весомых аргументов.

«Могут ли Англия, Северная Ирландия и Уэльс тоже проголосовать, хотим ли мы видеть Шотландию в Великобритании?» — написал @xneil40.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел новый налог, который позволит профинансировать здравоохранение после пандемии COVID-19. Британцы не оценили это нововведение.

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великобритания шотландия европа
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