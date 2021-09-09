Новорожденная девочка найдена в мусоропроводе дома на Литовском бульваре

Москва, 9 сентября. Девочке, найденной в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве, не больше суток от рождения.

Младенец уже находится в руках медиках, малышке оказывается вся необходимая помощь, передает РЕН ТВ. Прокуроры организовали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены личности родителей, а их действиям дадут оценку.

Недавно спасатели извлекли тело пятого погибшего при взрыве газа в многоквартирном доме Ногинска в Московской области. Им стал десятилетний мальчик. Среди жертв трагедии уже числится девочка-подросток и женщина, их тела были извлечены из-под завалов третьим и четвертым. В городе объявлен трехдневный траур.