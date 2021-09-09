В Сети обсудили итальянский учебник с присоединенной к России Украиной

Киев, 9 сентября. В итальянском школьном учебнике по географии Украина указана в качестве российского региона. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе посольства.

В книге было написано, что Украина — это la regione russa, что переводится как «российский регион». На карте страна обозначена частью РФ. Эта новость спровоцировала широкое обсуждение среди украинского сообщества. Об этом сообщает Regnum.

«Тут и лайк итальянцам не грех поставить!» — отреагировал Andre R.

Пользователь goliaf_gold Rnd отметил, что это можно считать фактом. Россия в любом случае заберет свое, и весь мир это знает.

«Главное, что не штатом США», — пишет один из читателей.

Анна К. отметила, что итальянцы не разделяют Украину, Россию и Белоруссию. Для них это один народ, который и называется «бьянкой» или «руссья».

«Мы только на карте как отдельная страна, а по сути мы уже давно… и много кто под Россией или Америкой! Кстати, изобразили — и что дальше? Ужас, я без этой «новости» жить не смог», — смеется один из комментирующих.

Дима Г. считает, что в учебнике все правильно указано. Россия и Украина — один народ с общей историей.

«В каждой шутке (ох уж эти итальянцы) лишь доля шутки», — добавил Виктор К.

Ранее жители Украины поделились мнением о сносе памятника дружбы между Киевом и Москвой. За демонтаж проголосовали депутаты Киевского горсовета.