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«Будет несколько стран»: в Сети обсудили перепись населения на Украине
Общество
«Будет несколько стран»: в Сети обсудили перепись населения на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 9 сентября. Бюджетный комитет Верховной рады Украины запланировал перепись населения, которая должна пройти в 2023 году. На подготовку выделено 82,5 млн грн.

Украинцы активно обсудили эту новость посредством мессенджера Telegram. Об этом сообщает издание Regnum.

«Ваши ставки, господа. На 34 миллиона ставлю», — написал один из читателей.

Другой пользователь считает, что сейчас на Украине проживает около 28 млн человек. Однако в итоге напишут, что на 10 млн больше.

«Что-то мне подсказывает, что будет несколько разных стран. И перепись будет производиться правительствами этих стран», — отметил Дмитрий М.

Еще один читатель вспомнил, как в 2001 году участвовал в переписи населения будучи студентом. Тогда им рекомендовали добавлять несуществующие адреса, поскольку нужно было увеличить число проживающих граждан.

«Тогда достаточно будет построить в ширенгу по двое для полного расчета», — смеется Хельга С.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему ВВП Украины растет, а люди беднеют.

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