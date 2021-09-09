Россияне стали чаще покупать одежду

Москва, 9 сентября. Россияне за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии коронавируса стали чаще покупать одежду и косметику, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

По сравнению с прошлым годом число операций по обновлению гардероба у женщин выросло на 40%, у мужчин — на 15%. Средний женский чек на шопинг в магазинах одежды и обуви превысил 3 тысячи рублей, мужской — 5 тысяч рублей.

После одежды и обуви наибольшей популярностью пользовалась категория «красота». У мужчин количество покупок снизилось, а у женщин осталось прежним, пишет РИА Новости.

Тройку лидеров замыкают парикмахерские и салоны красоты. На фоне ослабления пандемии коронавируса и снятия ограничений зафиксирован высокий интерес к этому направлению. Общее количество операций по картам на эту сферу у мужчин выросло на 14%, а у женщин — на 20%.

Россиянам ранее рассказали об эффективных способах экономии при невысокой зарплате. Один из самых популярных вариантов — откладывание 10% от зарплаты.