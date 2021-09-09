Политолог Ищенко объяснил, что будет с Германией после ухода Меркель

Москва, 9 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель в скором времени оставит свою должность. Политолог Ростислав Ищенко предположил, как после этого будут развиваться события в ФРГ.

Для Берлина это весомый политик, на котором держалась вся страна в течение последних 15-20 лет. Эксперт в интервью для «Украина.ру» отметил, что пост Меркель могут занять многие кандидаты.

«Пытаются занять ее однопартийцы, чтобы продолжить традицию. Но в последние годы ХДС/ХСС удерживали первенство только благодаря Меркель. Во-первых, они были вынуждены создавать корреляционные правительства, потому что они не могли провести достаточное количество депутатов для создания однопартийного правительства в бундестаге. Во-вторых, даже в рамках корреляционных правительств они могли бы потерять пост канцлера, если бы не Меркель, которую, при прочих равных, немцы хотели видеть канцлером. Соответственно, у других не было шансов», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что теперь канцлер уходит, и другие кандидаты находятся в равном положении. На этот пост претендуют сразу четыре-пять политических сил.

Ранее стало известно, что последняя речь канцлера Германии Ангелы Меркель перед бундестагом текущего созыва по теме внутренней политики вызвала недовольство со стороны оппозиции.