Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 09:37
09:35
Политика
Токаев: Казахстан готов наладить деловые контакты с талибами
09:33
Экономика
Бензин в России с начала сентября подешевел на 0,3%
09:28
Происшествия
Полиция ищет двух девочек, пропавших на севере Красноярского края
09:26
Армия
Страны ОДКБ готовятся к любому варианту развития событий в Афганистане
09:25
Политика
Путин обратил внимание на важность развития двусторонних отношений с КНДР
09:25
Экономика
Характеристики и рендеры iPhone 14 попали в Сеть
09:20
Общество
Власти Москвы перевели городские службы в усиленный режим работы
09:18
Происшествия
Жителя Урала приговорили к восьми годам колонии за убийство жены-блогера
09:17
Происшествия
Три человека погибли в ночном пожаре в Пермском крае
09:14
Происшествия
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух девочек в Кузбассе
Все новости

Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 09:23
Происшествия
Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 9 сентября. Прощание с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым состоится в пятницу в Москве.

Стало известно место похорон, а также где и когда пройдет прощание с погибшим главой МЧС. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге», — заявил собеседник.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске. Зиничев отдал свою жизнь, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Соболезнования родным и близким главы МЧС выразили российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал гибель Зиничева большой потерей для МЧС.

Ранее власти Никарагуа и Кубы выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева. Письмо с подписью президента Даниэля Ортеги и его жены, вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо направлено на имя российского лидера Владимира Путина.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября
похороны прощание зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru