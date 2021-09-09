Прощание с Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября

Москва, 9 сентября. Прощание с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым состоится в пятницу в Москве.

Стало известно место похорон, а также где и когда пройдет прощание с погибшим главой МЧС. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге», — заявил собеседник.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске. Зиничев отдал свою жизнь, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Соболезнования родным и близким главы МЧС выразили российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал гибель Зиничева большой потерей для МЧС.

Ранее власти Никарагуа и Кубы выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева. Письмо с подписью президента Даниэля Ортеги и его жены, вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо направлено на имя российского лидера Владимира Путина.