Активные пользователи соцсетей чаще подвержены расставаниям

Москва, 9 сентября. Существует прямая зависимость между временем, проведенным в соцсетях, и несчастливыми отношениями, заявили психологи.

Согласно их исследованиям, чем больше времени человек тратит на социальные сети, тем выше риск расставания вследствие эмоциональной или физической измены.

Ученые отмечают, что нет разницы, на каком сайте пользователь интернета проводит свое время. Все без исключения влияют на частоту ссор в парах. Причиной, как правило, становится ревность, передает «Лайфхакер».

Появление термина «микроизмена» указывает на то, что подозрения не всегда безосновательны. Их могут вызвать различные проявления так называемого онлайн-флирта. Многочисленные лайки противоположному полу очень часто провоцируют ссоры между партнерами. Эксперты отмечают, что все зависит от конкретного человека, но роль соцсетей в расставании не последняя.

Twitter поможет избавиться от навязчивых лайков и комментариев. Соцсеть тестирует функцию незаметного удаления подписчиков.