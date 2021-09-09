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Military Watch: российский Checkmate способен бросить вызов Западу

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 08:37
Армия
Military Watch: российский Checkmate способен бросить вызов Западу
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Вашингтон, 9 сентября. В американском издании Military Watch Magazine сравнили угрозу, которую представляют для геополитических интересов Запада китайский истребитель J-10 и российский Checkmate.

Авторы публикации отмечают, что китайский J-10 относят к поколению «4++», а российский истребитель к пятому поколению. Тем не менее обе боевые машины были разработаны в качестве более легких и недорогих аналогов современных тяжелых истребителей J-20 и Су-57 и имеют много сопоставимых характеристик.

В случае с J-10C и Checkmate большое значение придается низким эксплуатационным затратам и простоте обслуживания. Оба истребителя оптимизированы для ведения боя на дальности видимости, имеют хорошую маневренность и вооруженны ракетами класса «воздух-воздух» нового поколения.

Кроме того, это единственные в мире одномоторные истребители, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги. Однако китайский J-10C имеет преимущество в сетецентрических возможностях и электронике, тогда как российский истребитель отличается лучшими стелс-возможностями.

Гораздо большей угрозой для геополитических интересов Запада аналитики сочли Checkmate. В отличие от китайского J-10C, российский истребитель ориентирован на зарубежные рынки и может применяться потенциальными противниками западных стран, например Сирией и Ираном, заключают эксперты.

В конце августа гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ожидает решения Индии о покупке истребителя пятого поколения Checkmate. Самолет был представлен на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года в Жуковском.

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авиация checkmate j-10
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